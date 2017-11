SPD-Fraktion Brandenburg : Alternativen gesucht nach Reform-Aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Nach dem Aus für die rot-rote Kreisreform im Land Brandenburg wird über Alternativen diskutiert. Die SPD-Fraktion will am kommenden Dienstag die Konsequenzen beraten, wie ein Sprecher gestern mitteilte. Zugleich wies er Spekulationen über weitere personelle Konsequenzen zurück. „Es gibt keinerlei Personaldebatte in der Fraktion.“ Die SPD-Abgeordnete Kerstin Kircheis forderte genügend Zeit. „Wir brauchen keine schnellen Lösungen, sondern gute Lösungen“, sagte Kircheis. Sie hatte als einziges Mitglied der SPD-Fraktion bei einer Probeabstimmung im Oktober gegen die Reform votiert. Kircheis sagte zur Stimmung in der SPD nach dem Scheitern des Projekts, der Rücktritt der SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz schmerze. „Alle sind ein bisschen geschockt.“ Sie gehe aber davon aus, dass die SPD weiter hinter Regierungschef Dietmar Woidke stehe. Am Montag will sich der Landesvorstand der SPD treffen. Spätestens dann dürfte ein Nachfolger für Geywitz feststehen, hieß es aus der SPD.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), der auch Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg ist, forderte von der Landesregierung jetzt klare Gesprächsangebote über die künftige Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen. „Nun warten wir auf ein Gesprächsangebot, was die Funktionalreform angeht.“

Die Landräte sollen wieder normal gewählt werden können. Wegen der Gebietsreform hatte der Landtag eigentlich bereits ein Gesetz beschlossen, wonach mehrere Landratswahlen wegen des zeitlichen Zusammenhangs mit der Umsetzung der Kreisgebietsreform ausgesetzt werden sollten. Stattdessen sollten etwa die Kreistage die Personalie vorübergehend entscheiden. Das Innenministerium prüfe derzeit, wie der Stopp der Gebietsreform hier nun umgesetzt werden könne, erklärte ein Sprecher.

