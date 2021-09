Er schaffte die ersehnte Eröffnung : Abschied des „Tatortreinigers“

Der Chef des BER-Flughafens, Engelbert Lütke Daldrup, geht in den Ruhestand

Eine Vitrine mit Erinnerungsstücken an den BER will er in seiner Wohnung nicht aufstellen. Und auch ein Denkmal für Engelbert Lütke Daldrup hat in Berlin noch niemand vorgeschlagen. Wenn der Flughafenchef Ende des Monats in den Ruhestand geht, wird das ein bescheidener Abgang – so wie die Eröffnung des berühmt-berüchtigten Hauptstadtflughafens BER vor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.