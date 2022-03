Tesla : E-Autos „Made in Germany“

In Grünheide feiern Konzernchef Elon Musk und deutsche Spitzenpolitiker die Eröffnung der Tesla-Fabrik. Bürger protestieren.

Grünheide | Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Unternehmenschef Elon Musk kam zu seiner „Gigafactory“ in Grünheide, um die ersten Tesla-Elektroautos aus deutscher Produktion an Kunden zu übergeben. Die Bundesregierung und das Land Brandenburg feiern das Milliardenpro...

