Attraktives Landleben : Von Bank zu Bank durchs schöne Havelland

Das Demografie-Forum Havelland fördert as Aufstellen von Bänken für die Dörfer in Kreis. Damit sollen Ruheplätze und Treffpunkte in den Orten entstehen, das Landleben attraktiver werden.

Seeburg | Ein echter Hingucker sind sie auf jeden Fall, die Bänke aus der Werkstatt des Holzbildhauers Jörg Richter aus Nennhausen. Die liebevoll gestalteten Sitzmöbel für Draußen, werden schon bald in einigen Dörfern und Gemeinden im Havelland, Einwohner, wie auch Wanderern und Fahrradtouristen, zum Ausruhen einladen. So planen es zumindest die Mitglieder der ...

