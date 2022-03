Nestbau im Havelland : Störche dürfen neues Zuhause beziehen

Starkregen und Futtermangel führten im letzten Sommer zu starken Verlusten bei den Weißstörchen im Havelland. Neu aufgebaute Nester sollen zum Ansiedeln und Wohlfühlen anregen.

Berge (Havelland) | Hinter dem Dörfchen Berge führen Landwirtschaftswege auf die Wiesen - Berger Rinne, heißt die Landschaft. Felder, Wiese, eine Baumreihe und weiter hinter gehts in den Wald. Normalerweise ist hier nicht viel los, wer hier wem gute Nacht sagt, ist nicht überliefert, Füchse und Hasen würden aber durchaus in die Landschaft passen. An dem sonnigen Vormi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.