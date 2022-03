Kirchenaustritte : Evangelische Kirche verliert rund 3,2 Prozent der Mitglieder

Die Zahl der Kirchenaustritte in Brandenburg ist im Vorjahr weiter gestiegen. Zu den Gründen zählen der Skandal um sexuellen Kindesmissbrauch und eine zunehmende Entfremdung vieler Kirchenmitglieder von ihrer Kirche.

Berlin | Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat im vergangenen Jahr rund 30.000 Mitglieder verloren. Ihr gehörten Ende 2021 noch 861.965 Menschen an. Davon lebten 506.000 in Berlin und 324.000 in Brandenburg sowie rund 30.000 in der zu Sachsen gehörenden schlesischen Oberlausitz. Das geht aus einer vorläufigen Mitglieders...

