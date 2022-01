Strompreise : Für Neukunden kann es bei Stadtwerken teuer werden

Discounter auf dem Strommarkt kämpfen ums Überleben. Gehen sie pleite, wechseln die Kunden zwangsweise zu Stadtwerken. Das kann teuer werden.

Potsdam | Wenn andere Stromanbieter pleitegehen oder nicht mehr liefern, müssen in Kommunen die jeweiligen Stadtwerke als Grundversorger einspringen. Entsprechenden Zuwachs verzeichnen einige von ihnen auch in Brandenburg, unter anderem in Pritzwalk. Die Stadtwerke Potsdam etwa müssen Kunden der insolventen Stadtwerke Bad Belzig (Kreis Potsdam-Mittelmark) au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.