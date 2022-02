Schweonepest : Ein General kämpft gegen Schweine

Brigadegeneral Andreas Henne lässt Truppenübungsplätze zum Schutz vor der afrikanischen Schweinepest einzäunen. Das sei eine wichtige Maßnahme, damit die Soldaten ungehindert die Plätze nutzen können.

Potsdam | Er wohnt in Neustadt an der Dosse und ist verantwortlich für alle Truppenübungsplätze in Deutschland. Brigadegeneral Andreas Henne ist stellvertretender Kommandeur des Bundeswehr-Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin. Und muss sich deswegen auch um das Thema Afrikanische Schweinepest kümmern. Benjamin Lassiwe hat mit ihm gesprochen. Herr Genera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.