Brandenburg : Alle Grundschüler müssen zurück in die Schule

Die Schulpflicht gilt wieder ab der nächsten Woche mit Einführung der Schnelltests.

Grundschüler müssen in Brandenburg ab dem 19. April wieder verpflichtend die Schule besuchen. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einem am Wochenende verschickten Elternbrief an, der dieser Zeitung vorliegt. Bislang war die Schulpflicht an den Grundschulen, die sich im Wechselunterricht befinden, ausgesetzt: Das bedeutet, Eltern konnt...

