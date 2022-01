Warnung vor Impfstoffmangel : Apotheken in Brandenburg bieten Corona-Impfung an

Brandenburg hat eine niedrige Impfquote. Das Land erhofft sich mit dem neuen Angebot einen neuen Schwung für die Impfkampagne. Doch Ärzte warnen vor einem Engpass bei den Impfstoffen.

Potsdam/Wittenberge | Um die Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg voranzubringen, sollen auch Apotheken im Land mit eingebunden werden. Erste ärztliche Schulungen haben am Dienstag in der Potsdamer Impfstelle Metropolishalle begonnen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Apotheken müssen vorab eine Schulung absolvieren Für diese Woche hätten sich bereits 65 Apo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.