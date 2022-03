Protest an Raffinerie : Ölembargo hätte dramatische Folgen

Während Aktivisten von Greenpeace einen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland fordern, warnt die Landespolitik vor dramatischen Folgen für ganz Ostdeutschland.

Schwedt | Brandenburger Politiker haben am Dienstag vor den Folgen eines Ölembargos gegen Russland für einen der größten Arbeitgeber des Landes gewarnt: Sollten die Nord-Stream-1 und die Drushba-Pipeline abgeschaltet werden, hätte das dramatische Folgen für PCK in Schwedt, sagte der Uckermärker Linken-Abgeordnete Andreas Büttner. 1200 Arbeitsplätze An der...

