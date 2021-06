Kosten des Corona-Lockdowns : 515 Millionen Euro neue Schulden

Landtag beschließt heute Nachtragshaushalt / Scharfer Protest der Opposition

Es geht um eine halbe Milliarde Euro neue Schulden: Am heutigen Donnerstag wird der Potsdamer Landtag in dritter Lesung und ohne Debatte den Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 beschließen. „Die Risikovorsorge des Landes ist bis auf einen ganz kleinen Restbetrag aufgebraucht“, sagte Finanzministerin Kathrin Lange (SPD) am Mittwoch im Landtag. Auch bei ...

