Corona-Regeln : 3G in Gaststätten gilt in Brandenburg weiter

Bis zum 2. April werden die Corona-Regeln verlängert. Grund sind die Sieben-Tage-Inzidenz von weit über 1500 und eine auf Rot stehende Corona-Ampel bei der landesweiten Hospitalisierungsinzidenz.

Potsdam | Das Land Brandenburg wird einen Teil seiner Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 2. April verlängern. Das beschlossen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sein Kabinett bei einer Sondersitzung am Donnerstag. „Die Infektionszahlen sind in den letzten Tagen auch in Brandenburg wieder angestiegen“, sagte Woidke. Angesichts einer landesweiten Sieben-Ta...

