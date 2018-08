Rohrburch in Elsterwerda : 13.000 Einwohner ohne Trinkwasser

Rohrbruch: Kleinstadt Elsterwerda im Landkreis Elbe-Elster sowie umliegende Dörfer betroffen

02. August 2018, 05:00 Uhr

Ausgerechnet bei der sommerlichen Hitze sind rund 13 000 Südbrandenburger wegen eines Rohrbruchs von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten worden. Betroffen sind seit dem späten Dienstagabend die Kleinstadt Elsterwerda im Landkreis Elbe-Elster sowie umliegende Dörfer und Gemeindeteile, wie der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda gestern mitteilte. Die Reparatur des Schadens zog sich den Tag über hin. Am Nachmittag konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hoffe man, das das Problem in den Abendstunden behoben sein wird.

In Elsterwerda richtete die Feuerwehr zentrale Notwasser-Abnahmestellen ein, wo sich die Bewohner mit Brauchwasser versorgen könnten, wie es weiter vom Verband hieß. Zu öffentlichen Einrichtungen wie Pflegeheimen seien zudem Trinkwasservorräte gebracht worden.

Auch das Krankenhaus in der Kleinstadt war betroffen. Der Betrieb sowie die Intensivstation seien trotzdem voll funktionsfähig, sagte der Ärztliche Direktor des Elbe-Elster Klinikums, Roland Reinehr, auf Anfrage. Der Wasserverband habe mehrere Trinkwasser-Container auf das Klinikgelände gebracht. Die Klinikmitarbeiter nutzen es laut Reinehr aber nur als Brauchwasser, etwa zum Putzen und Spülen. Die Patienten und die Mitarbeiter bekämen ihr Trinkwasser aus Flaschen. Derzeit seien 100 Patienten am Klinikstandort Elsterwerda stationär untergebracht, dazu komme der Betrieb in der Ambulanz.

Das Klinikum fuhr trotz der vollen Funktionsfähigkeit die Arbeit auf eine Art Notbetrieb herunter, indem alle planbaren Eingriffe wie Operationen oder Untersuchungen wie Magenspiegelungen auf den Folgetag verschoben wurden, wie es weiter hieß. Die Klinik ging davon aus, dass heute wieder normal gearbeitet werden könne.

Warum es zu dem Rohrbruch außerhalb von Elsterwerda kam, ist laut Wasserverband noch nicht geklärt. An einer Hauptleitung sei ein drei Meter langer Riss entdeckt worden; das Rohr liege unter der Erde. Es sei Schotter abgetragen worden, um an die Bruchstelle zu gelangen. Im Umfeld befinde sich eine Baustelle. Ob sie etwas mit dem Rohrbruch zu tun hat, sei noch unklar.

Am späten Dienstagabend hatte der Wasserverband nach eigener Darstellung bemerkt, dass es einen Druckabfall in den Leitungen gab. In der Nacht machten Mitarbeiter die Schadstelle ausfindig.