Schwerin : Zwei Mädchen wurden sexuell belästigt

Donnerstagnachmittag wurden zwei Mädchen in der Anne-Frank-Straße belästigt. Täter noch unbekannt.

von Polizeipräsidium Rostock

10. Mai 2018, 23:01 Uhr

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr wurden zwei Mädchen in der Anne-Frank-Straße in Schwerin durch einen noch unbekannten Täter belästigt.

Der Mann sprach die beiden Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren im Bereich des dortigen Spielplatzes an und forderte diese zum gemeinsamen Geschlechtsverkehr auf. Dieses Begehren wurde durch die Mädchen abgelehnt und sie entfernten sich. Der Mann folgte den beiden Mädchen auf einem Fahrrad und wiederholte seine Forderungen mehrfach. Dabei suchte er auch körperlichen Kontakt zu den beiden und entblößte sich teilweise.

Folgende Beschreibung liegt zu dem Mann vor:

- ca. 180 cm groß

- schlanke Statur

- ca. 30 bis 40 Jahre alt

- dunkles kurzes Haar

- sprach akzentfreies Deutsch

- starker Überbiss

- trug eine eckige Brille

- rotes T-Shirt mit schwarzen Ärmeln

- schwarze kurze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite

Das Fahrrad war ein schwarzes Mountainbike mit Rädern der Größe 26 Zoll. Es hatte eine gelbe Vorderradgabel und dunkle Spritzbleche montiert.

Informationen werden erbeten an die Hinweisnummer 038208 8882222 oder jede andere Polizeidienststelle.