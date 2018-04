Unfall bei Wismar : Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der A 20

Auf der A20 bei Wismar ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden.

von mica

18. April 2018, 11:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 bei Wismar ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Er war gegen 10 Uhr mit seinem Laster frontal auf einen Lkw der Autobahnmeisterei aufgefahren.

Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber, der zuvor auf einer A20-Brücke gelandet war, in ein Klinikum. Die Autobahn zwischen dem Kreuz Wismar und der Autobahn-Anschlussstelle Wismar Mitte musste in Fahrtrichtung Lübeck bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt werden.

Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Zu dem Lkw-Unfall ausgerückt waren auch Kräfte der Feuerwehr.