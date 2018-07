Schwerin : Wer kennt diesen Mann?

Die Schweriner Kripo sucht den auf dem Foto zu sehenden Mann

von svz.de

16. Juli 2018, 15:28 Uhr

Die Schweriner Kripo sucht den auf dem Foto zu sehenden Mann. Er steht im Verdacht, am 22.02.2018 gegen 17.30 Uhr in Schwerin an einem besonders schweren Fall des Diebstahls beteiligt gewesen zu sein. Auf richterlicher Anordnung, veröffentlicht die Polizei jetzt dieses Foto. Hinweise nimmt die Polizei unter 0385/5180-1345 oder 5180-1550 bzw. 1560 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.