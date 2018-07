Wittenberge : Wagen brennt völlig aus

Kleintransporter geht während der Fahrt in Flammen auf.

von svz.de

05. Juli 2018, 16:18 Uhr

Unter einem Schaumteppich mussten am Donnerstag Kameraden der Feuerwehr in der Bergstraße einen Kleintransporter begraben. Die Wehr war gegen 9 Uhr mit 13 Kameraden ausgerückt. Das Feuer war ausgebrochen, als der Besitzer mit seinem Wagen unterwegs war. In Bergstraße kamen plötzlich erst Rauch, dann Flammen aus dem Motorraum. Die Ursache ist unbekannt. Der Schaden: zirka 25000 Euro. baha