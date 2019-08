A20 bei Dummerstorf : Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Durch die notwendige Vollsperrung der Autobahn kam es zeitweise zu erheblichen Rückstauerscheinungen.

02. August 2019, 20:42 Uhr

Am Freitag gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der A 20, Fahrtrichtung Stettin im Bereich kurz hinter der Anschlussstelle Dummerstorf im Landkreis Rostock ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr die A20 mit seinem Kleintransporter. Zwischen der Autobahnausfahrt Dummerstorf und dem Parkplatz Speckmoor kam es aufgrund eines vorherigen Unfalls zu Stauerscheinungen.

Aus zurzeit unbekannter Ursache fuhr der Transporter auf einen vor ihm fahrenden PKW auf. In der Folge wurde noch zwei weitere PKW in den Unfall verwickelt. Ein 60-jährige Autofahrer sowie der 27-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden ärztlich versorgt. An den Unfallort wurden hierzu der Rettungshubschrauber, ein Norarztwagen sowie zwei Rettungswagen entsandt. Die Verletzten wurden in ein Rostocker Klinikum eingeliefert. Durch die notwendige Vollsperrung der Autobahn kam es zeitweise zu erheblichen Rückstauerscheinungen.

Zwei beteiligte Fahrzeuge, darunter auch das des Verursachers, waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.