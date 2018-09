Unfall zwischen Wittstock und Röbel : Verkehrschaos auf der A19: Vollsperrung bis in die Nacht

Lastwagen blockiert Fahrbahn der Autobahn in Richtung Rostock. Fahrer verletzt

von Susan Ebel

27. September 2018, 16:28 Uhr

Auf der A19 zwischen Wittstock und Röbel hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mazedonischer Lkw-Fahrer war mit seinem 40-Tonner in die Mittelschutzplanke geprallt und anschließend umgestürzt. Der wurde dabei verletzt und wurde mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht.



Im Einsatz sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wittstock. Hunderte Liter Diesel müssen aus dem umgestürzten Lkw abgepumpt werden. Die Autobahn 19 bleibt in Fahrtrichtung Rostock noch mindestens bis 21 Uhr voll gesperrt. Nach dem Unfall muss die Fahrbahn erst noch aufwendig gereinigt werden, teilte die Feuerwehr mit. In den Abendstunden soll dann die Bergung des mit Servietten beladenen Lkw begonnen werden.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 68.000 Euro. Der Verkehr in Richtung Norden wird an der AS Wittstock abgeleitet. Dadurch brach am Nachmittag in der Stadt Wittstock ein Verkehrschaos aus. Zeitweise staute sich der Verkehr bis auf die A19 zurück.