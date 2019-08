Neubrandenburg : Unfall: Motorrad fährt auf Streifenwagen auf

Fahrer verliert bei Vollbremsung die Kontrolle über Zweirad und rutscht unter das Polizei-Auto.

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

25. August 2019, 15:34 Uhr

Am Sonntag gegen 11:20 Uhr kam es in Neubrandenburg, an der Kreuzung Pferdemarkt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad auf ein Streifenwagen der Polizei auffuhr.

Motorradfahrer rutscht unter Streifenwagen

Nach ersten Erkenntnissen befuhren der Wagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und ein 47-jähriger Mann mit seinem Mottorrad den Friedrich Engels Ring in Richtung Bahnhof. Kurz nach der Pferdemarktkreuzung musste das Einsatzfahrzeug verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und verlor aufgrund der eingeleiteten Vollbremsung die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stürzte er und rutschte mit seinem Motorrad unter das Einsatzfahrzeug. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden.

Die zwei Streifenbeamten blieben unverletzt .Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca.1000 Euro.