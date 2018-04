Feuerwehreinsätze : Straßen im Landkreis Rostock überflutet - Elf Feuerwehreinsätze

Nach dem Schneechaos von Ostern kämpfen die Einsatzkräfte an der Küste jetzt mit den Folgen des Tauwetters

von Iris Leithold

04. April 2018, 10:51 Uhr

Nach dem Schneechaos von Ostern kämpfen die Einsatzkräfte an der Küste jetzt mit den Folgen des Tauwetters. Im Landkreis Rostock war die Feuerwehr am Mittwochvormittag an elf Orten im Einsatz, hauptsächlich um Wasser von Straßen zu pumpen, wie ein Sprecher des Landkreises in Güstrow sagte.

So sei in Graal-Müritz die Straße nahe der Seebrücke überflutet. In Bentwisch-Albertsdorf musste demnach eine Gemeindestraße wegen Überflutung gesperrt werden, in Thulendorf lief der Keller eines Gebäudes voll.