Bombenfund vor Hiddensee : Seemine verfängt sich in Fischernetz

Besatzung des Bootes musste evakuiert werden

von Hannes Stepputat/ dpa

07. August 2018, 11:49 Uhr

Explosiver Fang: Einem Fischkutter ist am Montagabend vor der Ostseeinsel Hiddensee eine etwa zwei Meter lange Seemine ins Netz gegangen. Das Schiff wurde evakuiert, die Besatzung musste auf einen anderen Kutter umzusteigen, der sich in der Nähe befand, teilte die Wasserschutzpolizei am Dienstag mit.

Der Bereich, der sich den Angaben zufolge etwa sieben Seemeilen nordwestlich der Insel befindet, sei am Montag von drei Booten der Wasserschutz- und der Bundespolizei abgesperrt worden. Im Laufe des Dienstags sollte der Munitionsbergungsdienst eintreffen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.