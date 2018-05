Zwischen Rampe und Cambs : Schwerer Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Heute Nachmittag kam es auf der B 104 im Bereich der Anschlussstelle zur A14 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

von Polizeirevier Sternberg

09. Mai 2018, 20:35 Uhr

Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus Richtung Schwerin in Richtung Cambs auf die Linksabbiegerspur, um nach links auf die Autobahnauffahrt zur A14 Richtung Wismar zu fahren. Beim Abbiegen übersah der Mann den entgegenkommenden VW Passat und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

In der weiteren Folge wurde der Mercedes auf eine Verkehrsinsel geschleudert und knickte dort das Verkehrszeichen um, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer des Mercedes und zwei Kinder wurden schwer und drei weitere Personen leicht verletzt. Alle kamen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Schwerin.

Die B104 war an der Anschlussstelle zur A14 für eine halbe Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen dauerten etwa drei Stunden an.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20 000 EUR.