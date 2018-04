Goldberg : Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

An der Kreuzung L17/B392 in Höhe der HEM-Tankstelle stießen zwei Pkw zusammen

29. April 2018, 11:03 Uhr

Zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten kam es heute Vormittag in Goldberg. An der Kreuzung L17/B392 in Höhe der HEM-Tankstelle stießen zwei Pkw zusammen.

Weitere Informationen zum genaueren Hergang und Höhe des Schadens kommt später mehr.

Durch die Unglücksstelle kommt es aktuell zu Verkehrseinschränkungen