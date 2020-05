Zierzow : Schuppenbrand griff auf Wohnhaus über

Junges Paar alarmiert rechtzeitig die Bewohner.

von ots

04. Mai 2020, 06:08 Uhr

In der Nacht vom 02./03.05.2020 brannte in Zierzow zunächst aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuppen, der unmittelbar an ein Einfamilienhaus grenzte. Der Brand hatte bei Eintreffen der ortsansässigen Feuerwehren bereits den gesamten Schuppen erfasst und griff auf das Wohnhaus über. Dank der schnellen Brandbekämpfung von Feuerwehren aus Grabow, Zierzow, Prislich, Balow und Werle mit insgesamt 61 Kameraden konnte das Abbrennen des Einfamilienhauses verhindert werden, es wurde jedoch unbewohnbar.

Die drei deutschen Bewohner (31, 52, 57 Jahre), die sich bereits zur Nachtruhe begeben hatten, wurden durch ein junges Pärchen geweckt und konnten sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus Ludwigslust gebracht.

Während der Löscharbeiten musste die angrenzende Landesstraße 081 voll gesperrt werden.

Die vorläufige Schadenshöhe wird auf ca. 90.000 EUR beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Polizei dankt ausdrücklich dem couragiert handelnden jungen Paar, das die Feuerwehr verständigte und die Bewohner zum Verlassen des Hauses veranlasste.