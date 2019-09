Crivitz : Schüler mit unbekannter Flüssigkeit besprüht

Nach einem Vorfall am Montag an einer Schule in Crivitz ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

von svz.de

11. September 2019, 09:57 Uhr

Nach Angaben eines 11-jährigen Schülers wurde er während der Pause am Zaun des Schulhofes von einem fremden Mann mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Von dem Geruch der Flüssigkeit sei dem Schüler übel geworden, er informierte daraufhin die Lehrkräfte. Nach Aussagen soll die betreffende Flüssigkeit nach Lösungsmitteln gerochen haben, wie sie beispielsweise in Klebstoffen verwendet werden. Nach Informationen der Eltern sollte der 11-Jährige am Montagnachmittag einem Arzt vorgestellt werden. Das Motiv dieser Tat ist derzeit noch völlig unklar.

Der unbekannte Mann, der die Tat gegen 11:40 Uhr am Zaun des Schulhofes in der Straße Freundschaft begangen haben soll, ist ersten Erkenntnissen zufolge ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.