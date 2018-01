Zahlreiche Unfälle : Schnee-Chaos in MV - Frau tödlich verunglückt

Das Sturmtief „Friederike“ hat mit ersten Ausläufern Mecklenburg-Vorpommern erreicht.

von svz.de

18. Januar 2018, 15:06 Uhr

Aus Richtung Westen kommend zieht eine Unwetterfront in Richtung Osten auf. Gegenwärtig betrifft dies vor allem die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwest-Mecklenburg sowie die Stadt Schwerin.

Aber auch der Landkreis Rostock sowie die Hansestadt sind von benannter Wetterfront bereits zum Teil betroffen. Mittlerweile zählt das Polizeipräsidium Rostock etwa 100 Verkehrsunfälle. Inwieweit diese allein auf die wetter- und witterungsbedingten Umstände zurückzuführen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Kolleginnen und Kollegen fahren von einem Unfallgeschehen zum nächsten.

Bei einem Unfall südlich von Penzlin ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau verlor am Donnerstag auf der Bundesstraße 193 die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen und dann in einen Graben, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Dabei erlitt die Fahrerin tödliche Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt soll es schon geschneit haben.

Vermutlich war der Wagen bei Peckatel am Abzweig nach Klein Vielen zu schnell unterwegs. Weitere Details seien nicht bekannt.

Alle aktuellen Informationen zum Sturmtief "Friederike" in unserem Liveblog.

Vor allem LKW kommen gegenwärtig in den betroffenen Bereichen nicht mehr weiter. So blockieren z. B. auf einigen Abfahrten der BAB 14 LKW diese, da sie weder vor, noch zurückkommen.

Die Bevölkerung wird gebeten, möglichst nicht am Straßenverkehr teilzunehmen und vorerst drinnen zu bleiben, um eine Eigen- und Fremdgefährdung auszuschließen. Pressevertreter werden gebeten, von Anfragen gegenüber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock Abstand zu nehmen. Die dort vorhandenen personellen Kapazitäten werden vorrangig für die Bewältigung der derzeit vorliegenden Einsätze benötigt. Bitte wenden Sie sich vorrangig an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock.

Frau kommt bei Verkehrsunfall südlich von Penzlin ums Leben = Penzlin (dpa/mv) -