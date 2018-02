Schlagsdorf: Erste Spur nach Automaten-Sprengung

von svz.de

02. Februar 2018, 15:33 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Schlagsdorf hat die Polizei womöglich eine erste heiße Spur. So fanden Ermittler ein Fahrzeug, das zur Tatausübung genutzt worden sein soll. Das bestätigte gestern Stefan Baudler der SVZ auf Anfrage. Nach seinen Angaben war das Fahrzeug zuvor gestohlen worden. „Es wurde sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht“, sagte Baudler. Nach SVZ-Informationen war der Wagen auf dem Verbindungsweg zwischen Schlagsdorf und Groß Molzahn entdeckt worden.

Der Geldautomat am Schlagsdorfer Neubauernweg war am vergangen Montag gegen 3.20 Uhr in die Luft gejagt worden. Die Täter hatten vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten geleitet und eventuell mit Hilfe einer Zündschnur die Detonation ausgelöst.

Durch die Detonation wurde auch das Gebäude des ehemaligen Landhandels teilweise beschädigt. Die Eingangstür des Geschäftes hatte sich derart verzogen, dass sie sich gestern früh nicht mehr öffnen ließ. Darüber hinaus wies eine Türscheibe einen Riss auf und ein Fallrohr war ebenso wie ein Teil der Dachrinne zerstört worden. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Schlagsdorf (SVZ berichtete). Zeugen können sich bei der Polizei in Gadebusch melden.mica