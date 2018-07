Warnemünde : Rostocker Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung

Im Strandbereich des Seebades Warnemünde kam es am frühen Samstagabend zu einer groß angelegten Suchaktion.

22. Juli 2018

Aktuell wird davon ausgegangen, dass eine männliche Person vermisst wird. Badegäste haben Sonnabend gegen 14:00 Uhr festgestellt, dass beim Rettungsturm 1 (zwischen Strandaufgang 1 und 2 am Leuchtturm) seit ca. 12:00 Uhr Sachen im Sand lagen und keine Person zu diesen zurückkehrte. Bei den Gegenständen handelt es sich um ein blaues Badehandtuch in der Größe 200 x 74 cm. Auffällig darauf ist an einem Ende der Schriftzug "drinkuth" und auf dem anderen Ende "dll".

Weiterhin befand sich auf dem Handtuch eine knielange graue Sporthose der Marke "adidas" in der Größe XL mit gelbem Bund an der Innenseite.

Dem Anschein nach ist es eine Herrenhose. In den Taschen befanden sich ein Paar weiße In-Ear-Kopfhörer und ein PKW-Schlüssel, vermutlich eines Fahrzeuges der Marke Opel. Lichtbilder zu den Gegenständen werden beigefügt.

Trotz anhaltender Lautsprecherdurchsagen am Strand meldete sich der Eigentümer der Sachen bisher nicht. Die Person, der diese Sachen gehören, erlitt möglicherweise beim Baden einen Unfall. Umfangreiche Suchmaßnahmen durch starke Polizeikräfte und einem Fährtenhund an Land erbrachten keine Hinweise auf den Verbleib der Person. Ein Feuerwehrboot, Mitarbeitern der DLRG, und Mitarbeitern der Wasserwacht sowie Kräfte der Wasserschutzpolizei suchten seeseitig den Bereich ab. Deren Suche, auch mit Unterstützung einer Rettungsdrohne der DLRG sowie des Polizeihubschraubers, erbrachte bisher keine Hinweise.

Falls die Person den Strandbereich aus irgendwelchen Gründen verlassen hat, möge diese sich umgehend bei der Polizei melden.

Personen, die Hinweise zu den Gegenständen oder zu dessen möglichen Eigentümer geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier in Rostock Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 77070, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.