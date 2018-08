Zusammenprall mit Bus : Radfahrerin tödlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus in Neubrandenburg ist am Montagmorgen eine Radfahrerin gestorben.

von svz.de

27. August 2018, 09:41 Uhr

Bei einem Unfall in Neubrandenburg ist am Montagmorgen eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stieß unweit vom zentralen Busbahnhof eine Radlerin mit einem Bus zusammen. Die Geschädigte sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Die Unfallursache sei noch unklar.

Weitere Details seien noch nicht bekannt, mehr Verletzte soll es aber nicht gegeben haben. In der Straße fahren zu dieser Zeit viele Schülerbusse ab.