Rostock : Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Schwerer Unfall in der Rostocker Südstadt

von Stefan Tretropp

27. August 2018, 12:15 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn ist es am Montag Vormittag in der Rostocker Südstadt gekommen. Dabei wurde ein 79-jähriger Rentner schwer verletzt. Wie es von der Polizei hieß, geschah der Unfall gegen 10.40 Uhr auf Höhe der Haltestelle Lomonossowstraße in der Nobelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 79-Jährige auf seinem Fahrrad die Gleise, ohne auf die von links kommende Straßenbahn zu achten. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen Beiden.

Der Radfahrer prallte mit seinem Kopf in eine Seitenscheibe der Bahn und wurde zurück auf den Fußweg geschleudert. Passanten wählten kurz nach dem Unglück den Notruf. Im Anschluss trafen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Unfallort ein. Der Senior kam mit schweren Verletzungen am Kopf zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Ermittlung der konkreten Unfallusache kam auch ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz. Der Straßenbahnfahrer erlitt bei dem Unglück einen Schock, in der Bahn selbst wurde niemand verletzt.