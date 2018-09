Polizei bittet um Hinweise : Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Güstrow

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Güstrower Juwelier im Juni hat die Polizei nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht

von ots

13. September 2018, 14:20 Uhr

Am 6. Juni 2018 kam es in der Innenstadt von Güstrow zu einer schweren Raubstraftat. Zwei maskierte Männer betraten ein Juweliergeschäft am Pferdemarkt. Mit vorgehaltener Waffe wurden mehrere Vitrinen eingeschlagen und hochwertiger Schmuck sowie Uhren entwendet. Die beiden Täter flüchteten mit Fahrrädern durch die Innenstadt in Richtung Parkplatz am Schloßpark.

Kurz vor Betreten des Juweliergeschäftes konnten die Täter unmaskiert durch die Überwachungskamera aufgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wendet sich jetzt mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Wer kann Angaben zum erbeuteten Schmuck und den Uhren machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.