Neubrandenburg : Mit Hammer ins Gesicht geschlagen und fremdenfeindlich beschimpft

12.Nov.2017

Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, in Neubrandenburg einen 24-Jährigen mit einem Hammer im Gesicht verletzt, sowie einen 31-Jährigen verfolgt und fremdenfeindlich beschimpft zu haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten am Samstagnachmittag gerufen, weil der Tatverdächtige Blumentöpfe aus der fünften Etage eines Wohnhauses auf den 31 Jahre alten Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit geworfen und ihn anschließend mit einem Hammer verfolgt hatte. Dabei rief der Tatverdächtige den Angaben zufolge „Scheiß Ausländer! Geh zurück in dein Land!“.

Als die Beamten eintrafen stellte sich heraus, dass zuvor bereits ein 24-Jähriger Bekannter des 31-Jährigen von demselben Tatverdächtigen in derselben Straße unmittelbar mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Den Angaben des Verletzten zufolge handelte es sich bei dem Gegenstand auch um einen Hammer.

Der 24-jährige deutsche Staatsbürger afghanischer Herkunft erlitt eine Platzwunde im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch am Abend vorläufig festgenommen werden. Der 20-Jährige war der Polizei wegen mehrerer Delikte bereits bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.