Bei Bugewitz : Menschliche Knochen in Moorgebiet gefunden

Spaziergänger entdeckt menschliche Überreste. Polizei ermittelt.

von Hans-Jürgen Ehlers

01. Oktober 2018, 18:44 Uhr

Ein Passant hat am Montag in einem Moorgebiet bei Bugewitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) menschliche Knochen und einen Schädel gefunden. Nach einer ersten Einschätzung der ermittelnden Kriminalbeamten handelt es sich um ältere Knochen. Das betreffende Gebiet konnte wegen der zurückliegenden langen Trockenperiode das erste Mal seit über einem Jahrzehnt wieder begangen werden, teilte die Polizei in Anklam mit. Hinweise auf ein Verbrechen hatten die Ermittler nicht. Die menschlichen Überreste sollen rechtsmedizinisch untersucht und mit zurückliegenden Vermisstenfällen abgeglichen werden.