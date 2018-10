Malliß : Mann greift Frau mit Machete an

Die 20-Jährige konnte den Angriff mit einer Decke abwehren.

von svz.de

09. Oktober 2018, 06:19 Uhr

Ein 36-Jähriger soll am Montag mit einer Machete auf eine 20 Jahre alte Frau eingeschlagen haben. Die beiden hätten sich zuvor in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten in Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestritten, teilte die Polizei mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann dann zu dem Buschmesser gegriffen und nach der jungen Frau geschlagen. Diese habe die Schläge mit einer Wolldecke abwehren können. Als der gemeinsame Bekannte eingegriffen habe, sei der alkoholisierte Angreifer geflüchtet, aber später festgenommen worden. Die 20-Jährige hatte Glück: Sie blieb unverletzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten Totschlages dauern an.