In Güstrow kam es am Wochenende zu einer Bluttat

von svz.de

05. März 2018, 08:22 Uhr

Ein schweres Verbrechen hat sich am Wochenende in Güstrow ereignet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt, hat ein 40-jähriger Mann mehrfach auf seine Lebenspartnerin eingestochen. Die 36-Jährige verstarb an den Folgen ihrer Verletzungen. Im Vorfeld soll es zwischen dem Paar Streitigkeiten gegeben haben.

Nach unseren jüngsten Informationen hat sich der Mann selbst gestellt und befindet sich bereits in Haft.

Ein ausführlicher Bericht, Bilder und Stimmen folgen in Kürze.