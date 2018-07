Rostock : Männer schmuggeln Drogen neben Baby

Polizei stellt zwei 27-Jährige und einen 18-Jährigen

von svz.de

26. Juli 2018, 19:09 Uhr

Seit Anfang des Jahres hat die Kriminalpolizeinspektion (KPI) Rostock Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige (27, 27, 18) aus Rostock, die in Groß Klein mit illegalen Betäubungsmitteln handeln, geführt. Mittwochabend wurden zwei dieser Täter auf frischer Tat beim Transport der Drogen gestellt – in einem Kinderwagen, in dem sich auch ein einjähriges Baby befand. Sichergestellt wurden diverse Drogen wie Marihuana (700 Gramm), Kokain, Amphetamin und Rauschpilze. Vier Wohnungen wurden anschließend durchsucht und mehrere Tausend Euro Drogengeld sowie umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.