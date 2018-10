Dreieck Wittstock : Lkw-Unfall behindert den Verkehr auf der A24/A19 Richtung Rostock

von Susan Ebel

12. Oktober 2018, 11:49 Uhr

Heute Vormittag ist ein 40-Tonner in der Überleitung der A24 zur A19 im Dreieck Wittstock verunglückt. Der Fahrer kam mit seinem Lkw rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Nur durch Glück kippte der Lkw nicht um. Im Einsatz waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock. Sie dichteten den Tank ab und sicherten die Unfallstelle ab. Der Fahrer des Lkw wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Pritzwalk gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei vor Ort mit.



Am Abend soll dann mit der Bergung des verunglückten Lkw begonnen werden. Hierzu muss der Abschnitt voraussichtlich voll gesperrt werden.