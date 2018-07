Rostock : Linienbus gerät in Brand

Fahrgäste können sich selbstständig retten

von dpa

09. Juli 2018, 22:28 Uhr

Ein Linienbus ist am Montag bei Dummerstorf in der Nähe von Rostock in Brand geraten. Die Fahrgäste retteten sich nach Angaben der Polizei unverletzt aus dem Fahrzeug. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Feuerwehr habe verhindert, dass sich der Brand auf Flächen um den Bus ausgebreitet habe, so die Polizei. Der Schaden wird auf 150 000 Euro geschätzt. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt.