Körperverletzung in Greifswald : Leiharbeiter sticht mit Werkzeug auf Kollegen ein

In Greifswald hat ein Leiharbeiter seinen Kollegen mit einem Stechbeitel lebensgefährlich verletzt.

von Christophe Gateau

24. April 2018, 07:39 Uhr

Ein Leiharbeiter hat in Greifswald mit einem sogenannten Stechbeitel auf einen Kollegen eingestochen und ihn am Kopf und Hals lebensbedrohlich verletzt. Zwischen den jeweils 36 Jahre alten Männern war am Montagabend während der Arbeit ein Streit ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Da sie beide aus Polen stammen, konnten die Hintergründe der blutigen Auseinandersetzung aufgrund von Sprachbarrieren noch nicht geklärt werden. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.