Boizenburg : Lagerhalle in Flammen aufgegangen

Riesige Rauchwolken sind in der Nähe des Hafens aufgestiegen

von Birgit Sander, Polizei

13. Juli 2018, 17:14 Uhr

Eine Lagerhalle in der Nähe des Hafens ist in Brand geraten. In der Stadt seien am Freitagnachmittag riesige Rauchwolken zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit. Der Bereich um den Hafen sei abgesperrt. Einzelheiten zu Größe und Art der Lagerhalle waren zunächst nicht bekannt.

Das Feuer ist laut Feuerwehr jetzt unter Kontrolle. Nach wie vor ist der Bereich um den Hafen herum abgesperrt. Die Absperrungen haben derzeit keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Derzeit ist noch unklar, was in der Halle gelagert war und wodurch das Feuer ausgelöst wurde.