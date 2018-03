Neustadt-Glewe : Lagerhalle geht in Flammen auf

Starker Rauch behindert die Sicht. Knapp 100 Feuerwehrkameraden im Einsatz.

von svz.de

25. März 2018, 13:38 Uhr

Ein Feuer in einer Lagerhalle ist am Sonntagmorgen in Neustadt-Glewe ausgebrochen. Der Dachstuhl brannte in voller Ausdehnung. Knapp 100 Kameraden der umliegenden Feuerwehren sind für die Löscharbeiten im Einsatz, Das teilt die Polizei mit.

Aufgrund der starken Rauchentwicklumng müssen Anwohner mit erheblichen Sichtbehinderungen rechnen. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Auch Autofahrer auf der B 191 müssen mit Einschränkungen der Sicht rechnen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Der Sachschaden ist noch nicht abschließend bekannt, er wird aber bereits jetzt auf über 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienstes Ludwigslust hat die Ermittlungen übernommen.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt