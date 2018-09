Hohen Pritz : Kradfahrer schwer verletzt

62-Jähriger kam mit Helikopter in die Schweriner Klinik

von M.-Günther Bölsche

30. September 2018, 17:53 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Hohen Pritz. Ein aus Kukuk kommender 62-jähriger Kradfahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache auf der Gemeindestraße in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, streifte einen Baum und stürzte auf die Fahrbahn, so die ersten Erkenntnissen der Polizei.

Kameraden der Feuerwehr aus Hohen Pritz und Dabel kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten, der aus der Region stammt. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann mit dem Helikopter ins Klinikum Schwerin geflogen. Die Kameraden sicherten das Motorrad und banden ausgelaufene Betriebsstoffe.