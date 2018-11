Vollsperrung in Rostock : Kind bei Autounfall verletzt

Weil er im Rostocker Gross Klein die Vorfahrt nahm, fuhr ein Autofahrer in das Fahrzeug eines anderen hinein.

von Stefan Tretropp

10. November 2018, 16:13 Uhr

Das Nichtbeachten der Vorfahrt hat am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall im Rostocker Ortsteil Groß Klein geführt. Drei Verletzte gab es dabei zu beklagen, darunter war auch ein kleiner Junge. Der Unfall hatte sich nach Angaben der Beamten gegen 11.45 Uhr auf der Kreuzung Alte Warnemünder Chaussee/Kleiner Warnowdamm ereignet.

Wie es hieß, kam der Fahrer eines Hyundai, der mit einem fünfjährigen Jungen im Auto unterwegs war, von der Albrecht-Tischbein-Straße und wollte nach links in den Kleinen Warnowdamm abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden und geradeaus fahrenden Ford. Dieser Wagen konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Beifahrerseite des abbiegenden Hyundai. Sowohl beide Fahrer als auch der kleine Junge erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste während der Aufnahme voll gesperrt werden, an beiden Autos entstand Totalschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache sind aufgenommen worden.