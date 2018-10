Neustadt-Glewe : Jugendliche vom Auto angefahren und schwer verletzt

Die 34-Jährige Pkw-Fahrerin war ohne Führerschein unterwegs.

von svz.de

22. Oktober 2018, 12:33 Uhr

Eine 15-jährige Jugendliche ist am gestrigen Sonntag in Neustadt-Glewe von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die junge Frau sei mit ihrem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße gefahren und dort mit dem Pkw kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich der Polizei zufolge herausstellte, besaß die 34-jährige Autofahrerin keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.