Gadebusch : Jugendliche schießen mit Luftdruckwaffe

14-jähriges Mädchen wird am Kopf getroffen und verletzt.

von svz.de

13. September 2018, 12:56 Uhr

Am gestrigen Mittwoch wurde gegen 12 Uhr ein Mädchen an der Bushaltestelle in der Roggendorfer Chaussee durch einen Schuss verletzt. Zwei Jugendliche, ein 16-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Junge, hatten vom Balkon der elterlichen Wohnung der 16-Jährigen Täterin mit einem Luftdruckgewehr geschossen. Hierbei trafen sie die 14-Jährige am Kopf und verletzten diese. Sie musste ambulant behandelt werden. Das Projektil wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelte die beiden Täter, durchsuchten die Wohnung und stellten die Tatwaffe sicher.

Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauern an. Sie richten sich gegen die beiden Täter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.