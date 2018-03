Dabel : Jagdkanzel gestohlen

In einem Jagdgebiet nahe Dabel waren dreiste Diebe am Werk. Unbekannte haben einen Hochsitz gestohlen.

von svz.de

28. März 2018, 18:18 Uhr

Die etwa 80 Kilogramm schwere Jagdkanzel wurde offensichtlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Das belegen Reifenspuren, die die Polizei am Tatort entdeckte. Die Kanzel stand von Dabel aus kommend in Richtung Borkow zwischen der Bahnlinie und der B 192. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag und Sonntag. Die Polizei in Sternberg ermittelt und bittet um Hinweise zum Verbleib der Jagdkanzel unter Tel. 03847/43270.