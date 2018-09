Bahnunfall in Warlitz : ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg vollständig gesperrt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich in Warlitz ein Unfall.

von svz.de

21. September 2018, 11:00 Uhr

Die ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg ist aufgrund eines Personenunfalls in beide Richtungen gesperrt. Laut Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Unfall in Warlitz bei Hagenow. Die Polizei ist am Einsatzort und hat die Ermittlungen soeben aufgenommen. Vor Ort sind ebenso ein Notfallmanager der Deutschen Bahn und Rettungskräfte.

Wie ein Bahnsprecher unserer Redaktion mitteilte, wird der Fernverkehr über Stendal umgeleitet. Für den Regionalverkehr wird in den nächsten Stunden ein Schienenersatzverkehr zwischen Hagenow und Boizenburg eingerichtet.

Die Sperrung solle laut Bahn bis zu zwei Stunden dauern.

Weitere Informationen folgen.

Nach ersten Erkenntnissen soll bei Hagenow ein Zug eine Person erfasst und getötet haben. Weitere Infos hierzu später. https://t.co/HZTuS7UIy2 — Polizei Ludwigslust (@PolizeiLWL) 21. September 2018

#Notarzteinsatz im Bereich #Hagenow Land, zwischen #Hamburg Hbf und #Berlin-Spandau. Strecke ist gesperrt. Züge werden zurückgehalten Verspätungen von 40 bis 60 Minuten in beide Richtungen. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 21. September 2018

Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Selbstmordgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge. Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen. Auf der Webseite von [U25] können sich Jugendliche jederzeit anonym beraten lassen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.