Warnemünde : Herrenloses Handtuch und Autoschlüssel: Gab es einen Badeunfall?

Die Polizei sucht nach einem möglicherweise verunglückten Badegast Warnemünde.

von svz.de

22. Juli 2018, 08:42 Uhr

Nach dem Fund einiger herrenloser Gegenstände im Seebad Warnemünde sucht die Polizei nach einem möglicherweise verunglückten Badegast. Eine erste große Suchaktion am Samstagabend zu Land und zu Wasser, unter anderem mit einem Spurenhund, mehreren Booten, einem Hubschrauber und einer Rettungsdrohne, verlief ergebnislos, wie die Polizei mitteilte.

Einige Badegäste waren auf ein blaues Handtuch mit dem Schriftzug "drinkuth", eine knielangen Sporthose der Marke "adidas" in der Größe XL mit gelbem Bund an der Innenseit und einen Autoschüssel derMarke Opel aufmerksam geworden, die seit mehreren Stunden herrenlos am Strand lagen. Weil sich der Besitzer der Gegenstände auch nach mehrfachen Lautsprecherdurchsagen nicht meldete, wurde die Polizei verständigt.

Falls die Person den Strandbereich aus irgendwelchen Gründen verlassen hat, möge diese sich umgehend bei der Polizei melden. Personen, die Hinweise zu den Gegenständen oder zu dessen möglichen Eigentümer geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier in Rostock Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 77070, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.